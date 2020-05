Fedez, il ritorno alla musica: esce 'Problemi con tutti'

Alla fine del tour nei palasport legato all'album "Paranoia Airlines", uscito all'inizio dello scorso anno, Fedez si è preso una pausa dalla musica, ma di fatto in questi mesi il rapper non ha mai smesso di far parlare di sé, per motivi diversi. Prima la confessione pubblicata la scorsa estate sui social relativa ad alcuni problemi di salute con i quali aveva avuto a che fare negli scorsi mesi, poi la partecipazione al reality di Amazon "Celebrity Hunted", il botta e risposta con Tiziano Ferro. E ancora: altre confessioni sulla sua salute, un nuovo botta e risposta con un collega, stavolta Ghali, la raccolta fondi lanciata insieme a sua moglie Chiara Ferragni in favore del San Raffaele in piena emergenza da coronavirus, le dirette dal balcone del suo appartamento milanese. Il duetto con Cara su "Le feste di Pablo", che ha segnato di fatto il suo ritorno alla musica: un'anticipazione dei suoi nuovi progetti. Ora infatti Fedez annuncia l'uscita di una nuova canzone. Si intitola "Problemi con tutti" e arriverà sulle principali piattaforme di streaming domani, venerdì 15 maggio. Il rapper ne ha dato notizia tramite una clip pubblicata su Instagram, rispondendo alla domanda di un fan che gli domandava: "Quando torni a fare un po' di rap?". Nel video è possibile ascoltare anche un'anteprima del pezzo.

Il brano anticipa presumibilmente un nuovo album del rapper, il sesto dopo "Penisola che non c'è", "Il mio primo disco da venduto", "Sig. Brainwash - L'arte di accontentare" (quello che grazie a singoli come "Cigno nero" e "Alfonso signorini eroe nazionale" lo rese un fenomeno mainstream), "Pop-Hoolista" e "Paranoia Airlines". Al 2017 risale l'album congiunto con l'ormai ex socio J-Ax , "Comunisti col Rolex".