ABBA: esce a luglio il box set in vinile 'The Studio Albums'

Il prossimo 3 luglio sarà disponibile “ABBA: The Studio Albums”, un box set contenente l’intera discografia del leggendario quartetto svedese, che ha dato alle stampe la sua ultima prova sulla lunga distanza, “The Visitors”, nel 1981. Il cofanetto, composto da otto dischi, presenterà gli album in studio pubblicati dagli ABBA nel corso della loro carriera, che saranno disponibili su vinile colorato.

Il box set includerà “Ring Ring”, l’album di debutto del gruppo svedese - formato da Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad - che, originariamente pubblicato nel 1973, sarà proposto in formato vinile rosso. Il cofanetto proporrà poi “Waterloo” del 1974, che sarà di colore arancione; l’eponimo album degli ABBA del 1975, disponibile su vinile argentato; il disco “Arrival” che, dato alle stampe originariamente nel 1976, sarà di colore bianco e “The Album” del 1977, disponibile su vinile colorato verde. Il vinile della sesta prova sulla lunga distanza del quartetto, “Voulez-Vous”, del 1979 sarà di colore blu e quello di “Super Trouper” del 1980 sarà dorato. “The Visitors”, l’ultimo lavoro discografico degli ABBA, in origine dato alle stampe nel 1981, sarà disponibile su vinile di colore giallo.

Ecco la tracklist di ogni disco:

Ring Ring

Lato A

1. Ring, Ring

2. Another Town, Another Train

3. Disillusion

4. People Need Love

5. I Saw It In The Mirror

6. Nina, Pretty Ballerina

Lato B

1. Love Isn't Easy (But It Sure Is Hard Enough)

2. Me And Bobby And Bobby's Brother

3. He Is Your Brother

4. Ring Ring

5. I Am Just A Girl

6. Rock'N'Roll Band

Waterloo

Lato A

1. Waterloo

2. Sitting In The Palmtree

3. King Kong Song

4. Hasta Manana

5. My Mama Said

6. Dance (While The Music Still Goes On)

Lato B

1. Honey, Honey

2. Watch Out

3. What About Livingstone

4. Gonna Sing You My Love Song

5. Suzy-Hang-Around

6. Waterloo

Abba

Lato A

1. Mamma Mia

2. Hey, Hey Helen

3. Tropical Loveland

4. SOS

5. Man In The Middle

6. Bang-A-Boomerang

Lato B

1. I Do, I Do, I Do, I Do, I Do

2. Rock Me

3. Intermezzo No.1

4. I've Been Waiting For You

5. So Long

Arrival

Lato A

1. When I Kissed The Teacher

2. Dancing Queen

3. My Love, My Life

4. Dum Dum Diddle

5. Knowing Me, Knowing You

Lato B

1. Money, Money, Money

2. That's Me

3. Why Did It Have To Be Me

4. Tiger

5. Arrival

The Album

Lato A

1. Eagle

2. Take A Chance On Me

3. One Man, One Women

4. The Name Of The Game

Lato B

1. Move On

2. Hole In Your Soul

3. Thank You For The Music

4. I Wonder (Departure)

5. I'm A Marionette

Voulez-Vous

Lato A

1. As Good As New

2. Voulez-Vous

3. I Have A Dream

4. Angeleyes

5. The King Has Lost His Crown

Lato B

1. Does Your Mother Know

2. If It Wasn't For The Nights

3. Chiquitita

4. Lovers (Live A Little Longer)

5. Kisses Of Fire

Super Trouper

Lato A

1. Super Trouper

2. The Winner Takes It All

3. On And On And On

4. Andante, Andante

5. Me And I

Lato B

1. Happy New Year

2. Our Last Summer

3. The Piper

4. Lay All Your Love On Me

5. The Way Old Friends Do

The Visitors

Lato A

1. The Visitors

2. Head Over Heels

3. When All Is Said And Done

4. Soldiers

Lato B

1. I Let The Music Speak

2. One Of Us

3. Two For The Price Of One

4. Slipping Through My Fingers

5. Like An Angel Passing Through My Room