Cyber attacco a Grubman Shire Meiselas & Sacks: trafugati i dati di Bruce Springsteen, Lady Gaga e Madonna

Lo studio legale Grubman Shire Meiselas & Sacks è rimasto vittima di un attacco informatico che ha trafugato una notevole mole di dati riservati di dozzine di celebrità, molte delle quali appartenenti al mondo della musica, come tra gli altri Bruce Springsteen, Lady Gaga, Madonna, Nicki Minaj, Mary J. Blige, Christina Aguilera, Mariah Carey, Bette Midler e Run DMC. Ma non solo, chiaramente: nella lista delle vittime dell’hackeraggio ai danni di Grubman Shire Meiselas & Sacks c’è, ad esempio, anche Facebook. A scriverne è l’edizione online del magazine statunitense Variety, che riferisce – grazie al materiale fornito alla testata dal software di cybersecurity Emsisoft - di 756 gigabytes di dati hackerati tra i quali contratti, accordi di non divulgazione, numeri di telefono e indirizzi e-mail e corrispondenza personale.

Non è chiaro al momento quali potrebbero essere le prossime mosse degli hacker e se la finalità dell’attacco sia l’estorsione o altro. Secondo Variety, che cita Emsisoft, gli hacker hanno fornito la prova del materiale trafugato attraverso un forum nel dark web, materiale che include, scrive il giornale a stelle e strisce, una parte del contratto firmato da Madonna con il colosso del live entertainment Live Nation per il tour della popstar a supporto di “Madame X”, il più recente capitolo discografico di Madonna.

Ma chi sono gli autori dell’attacco? Secondo quanto divulgato da Variety si tratta del gruppo REvil, noto anche come Sodinokibi, che dopo gli attacchi passati a Travelex e a Brooks International ha puntato allo studio legale con sede a New York che cura gli interessi di numerosi pezzi grossi non solo del music biz ma anche del mondo del cinema, della televisione, dello sport e dei media. Questi sono ad esempio, oltre ai già citati, alcuni dei clienti di Grubman Shire Meiselas & Sacks: AC/DC, Barbra Streisand, Barry Manilow, the David Bowie Estate, Drake, Elton John, Fiona Apple, Future, John Mellencamp, Lil Nas X, Lil Wayne, Lionel Richie, Lizzo, Maroon 5, Nas, OK Go, Ricky Martin, Rod Stewart, Shania Twain, Sting, The Weeknd, Timbaland, Tony Bennett, U2, Usher, la Whitney Houston Estate e la famiglia Osbourne. Oppure, al di fuori dell’ambito musicale, David Letterman, Meg Ryan, Naomi Campbell, Robert De Niro, Colin Kaepernick, LeBron Jame e aziende come EMI Music Group, HBO, Spotify, Universal Music Group, Vice Media Group, Live Nation, MTV e Samsung Electronics.