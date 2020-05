Concerti dopo il coronavirus: ecco come Live Nation sta pensando alla ripresa

In una lettera inviata agli investitori per rassicurarli sulle perdite economiche della società per quanto riguarda il primo trimestre del 2020, causate dall'emergenza coronavirus e tutto ciò che ha comportato, il presidente di Live Nation Michael Rapino ha fatto sapere che il colosso del live entertainment sta pensando a una ripresa dei concerti già quest'estate, in sicurezza.

Stando a quanto riferito da Rapino all'edizione statunitense di "Rolling Stone", Live Nation starebbe preparando una serie di test tra concerti senza pubblico, concerti al drive-in e festival all'aperto, nel tentativo di riportare la musica sui palchi nei prossimi mesi. "Molti artisti si stanno dando da fare per tornare sui palchi in sicurezza", ha raccontato Rapino.

Per i big, anziché ad arene e palasport, si pensa a teatri e club.

Questi test dovrebbero essere ospitati da alcuni stati degli Usa (a proposito: il 15 maggio in Arkansas andrà in scena il primo concerto negli States dall'inizio della diffusione del coronavirus) e da paesi che non sono stati colpiti duramente dall'emergenza sanitaria da coronavirus.