USA, Arkansas: al via il primo concerto con distanziamento sociale

Il prossimo 15 maggio andrà in scena al TempleLive di Fort Smith, in Arkansas, il primo concerto negli Stati Uniti dall’inizio della diffusione del Coronavirus nel Paese a stelle e strisce. Il live è del frontman dei Bishop Gunn Travis McCready e si svolgerà regolamentato da una serie di provvedimenti volti a mettere in atto, prima di tutto, il distanziamento sociale richiesto per arginare la diffusione del Covid-19. Nello specifico lo spazio, che ha una capienza, scrive la statunitense Pitchfork, di 1,100 persone ne ospiterà solamente 229. Queste 229 persone siederanno in quelli che sono stati battezzati “fan pods”, ovvero spazi da 2 a 12 biglietti separati quasi due metri l’uno dall’altro. Inoltre, i fan dovranno indossare la mascherina – con possibilità di acquistarla anche sul luogo dell’evento - e farsi misurare la temperatura all’ingresso. Nei bagni non sarà possibile entrare in più di dieci persone.

Nonostante le precauzioni, sulla carta il concerto non risulterebbe comunque in linea con la direttiva del governatore dell'Arkansas Asa Hutchinson di non superare le cinquanta persone in occasione di eventi pubblici. È dunque possibile che prima del 15 maggio il concerto possa subire variazioni.

Travis McCready è il cantante e chitarrista della formazione rock’n’roll country del Bishop Gunn. La band, che oltre a McCready include Drew Smithers alla chitarra, Ben Lewis al basso e Burne Sharpe alla batteria, ha all’attivo un solo album, “Natchez”, uscito nel 2018, e l’EP del 2016 “Bishop Gunn EP”.

L’esperimento del TempleLive sarebbe tra i primi in risposta alle misure che hanno portato allo stop alla musica dal vivo. In Italia una delle proposte, nell’ambito del puramente ipotetico, avanzate dal settore è stata la formula drive-in, con l’idea di fruire la musica dal vivo all’interno della propria vettura. Una possibilità ancora tutta da verificare, in attesa che ulteriori indicazioni governative traccino il diametro delle prossime mosse del settore.