Taylor Swift, in arrivo il film ‘City of Lover Concert’: trailer

Verrà trasmesso il prossimo 17 maggio dalla statunitense ABC “City of Lover Concert”, la testimonianza del concerto tenuto da Taylor Swift lo scorso mese di settembre, nell’ambito del tour a supporto di “Lover”, all’Olympia Theater di Parigi. Il film-concerto, della durata di un’ora, approderà il giorno successivo sulle piattaforme Hulu e Disney+. Si legge nella nota stampa, citata dall’edizione statunitense di Billboard, a proposito del film: “L’evento musicale dà accesso senza precedenti ai momenti dietro le quinte con l’artista e segna l’unica performance di Taylor Swift di quest’anno, prima che il suo ‘Lover Fest tour’ fosse cancellato a causa della pandemia di Covid-19”. Spiega poi Eric Avram di ABC: “Non vediamo l’ora di portare gli spettatori nel viaggio musicale di ‘City of Love’. Mentre noi siamo tutti a casa, Taylor Swift e la sua famiglia di fan potranno condividere un momento insieme e vivere una performance intima mai vista prima”. Potete guardare qui il trailer di “City of Lover Concert”:

Le date estive del tour della cantautrice statunitense avrebbero dovuto portare Taylor Swift sui palchi europei, brasiliani e statunitensi: a causa dell’emergenza sanitaria in corso tutti i live sono stati posticipati al 2021.