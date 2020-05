Mumford & Sons, la band condivide il ‘garage’ demo di ‘Forever’

La formazione londinese capitanata da Marcus Mumford ha condiviso quello che ha presentato come il “garage” demo di “Forever”, uno dei brani di “Delta”, l’ultimo capitolo discografico dei Mumford & Sons, uscito nel 2018. La canzone, scrive la versione online del magazine britannica New Musical Express, è stata ritrovata dalla band passando in rassegna gli archivi durante i giorni di isolamento forzato dovuto alla pandemia da Covid-19 ed è stata originariamente registrata nello studio casalingo di Brooklyn, a New York, di Aaron Dessner dei National. Spiega la band di “I Will Wait” che la prima bozza della canzone era stata buttata giù dalla band parecchi anni fa, nel 2013, durante i giorni di riposo che il gruppo si era preso dopo il tour a supporto del secondo disco, “Babel”. La band si è riunita nello studio di Dessner, costruito nel suo giardino, e “tra qualche chiacchiera, i burritos e un paio di drink abbiamo pasticciato un po’ con alcune idee di nuove canzoni”. Ricorda ancora il gruppo: “Molte delle canzoni che hanno preso vita in quel giardino sono finite nel terzo album ‘Wilder Mind’ mentre questa canzone era stata tenuta per ‘Delta’. Abbiamo pensato che sarebbe stato divertente mostrare il viaggio che fanno a volte queste canzoni. Speriamo che stiate tutti bene”.

I Mumford & Sons hanno all’attivo quattro album in studio, l’ultimo dei quali, “Delta”, risale a due anni fa. Lo precedono l’esordio “Sigh No More” (2009), “Babel” (2012) e “Wilder Mind” (2015).