'Amici Speciali': la data di inizio e i nomi dei giudici

E' stata svelata la data di inizio di 'Amici Speciali', il programma televisivo a scopo benefico ideato da Maria De Filippi. Lo show prenderà il via venerdì 15 maggio e si protrarrà per un totale di quattro puntate in prima serata su Canale 5.

Ad animare lo spettacolo saranno 5 ballerini e 7 cantanti – leggi qui il cast completo - che si confronteranno davanti ad una giuria composta, come riporta il sito allmusicitalia.it, dalla ballerina Eleonora Abbagnato, dalla attrice Sabrina Ferilli, dal comico Giorgio Panariello e dal conduttore televisivo Gerry Scotti. Mentre, la direzione artistica sarà affidata a Giuliano Peparini.