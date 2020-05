Dirty Projectors, a breve il nuovo EP "Flight tower". Tracklist

Uscirà il 26 giugno "Flight tower", nuovo EP di una serie di cinque che saranno pubblicati nel corso del 2020 dai Dirty Projectors.

Qui il video di "Lose your love":

l’EP di marzo "Windows Open" ha dato il via a una serie di dischi a cui la band ha iniziato a lavorare nel 2019. Ogni EP vede un membro differente della band come voce solista – Maia, Felicia, Kristin & Dave. Nel quinto EP tutti i membri canteranno insieme. In "Flight tower" la voce guida è quella di Alicia.



Flight Tower - Tracklist

Inner World

Lose Your Love

Self Design

Empty Vessel

Windows Open - Tracklist

On The Breeze

Overlord

Search For Life

Guarding The Baby