Le brevi di oggi 5 maggio (2): Francesco Bianconi, Haim, Dixie Chicks

Le sorelle californiane presentano un'anticipazione dal prossimo album "Women in music part III": si intitola "I know alone", e potete ascoltarla qui sotto:

Le Dixie Chicks offrono un'anteprima del loro prossimo album "Gaslighter", che s'intitola "Julianna calm down":

"Gaslighter" era stato originariamente annunciato in uscita per l'1 maggio, ma è stato rimandato a data da decidere.

L'8 maggio verrà pubblicata la seconda canzone estratta da "Forever",l'album solista di Francesco Bianconi dei Baustelle, la cui pubblicazione è ora prevista per il prossimo autunno.Il brano si intitola "L'abisso", e Bianconi lo presenta con queste parole: