Sam Smith: così il coronavirus l'ha spinto a rimettere mano al disco

Non solo è stato rimandato, ma il nuovo disco di Sam Smith a causa dell'emergenza coronavirus cambia in parte anche nei contenuti. Il cantante britannico, star del nuovo soul internazionale, ha deciso di cambiarne anzitutto il titolo, come anticipato già negli scorsi giorni e come ribadito anche in una recente intervista concessa a "Il venerdì" di "Repubblica". Quello originale era "To die for", "Da morire": "Ho preferito ritardare l'uscita dell'album che, a partire dal titolo, mi è sembrato inappropriato. Questo è il momento per stare fermi, riflettere e pregare". Non ci saranno grandi stravolgimenti, ma qualche modifica sicuramente sì:

"Si tratta solo di fare degli aggiustamenti, cambiare il titolo, rispettare i sentimenti che la pandemia ha generato. Ci sono degli ospiti straordinari nel disco, non mi sognerei di farne a meno. So bene che il mondo che ci prepariamo a ripopolare non è quello che abbiamo lasciato pochi mesi fa. I testi di alcuni brani saranno ripensati, un paio di canzoni verranno eliminate. Ma non getterò alle ortiche il lavoro di un anno e mezzo".

Intanto continua a macinare visualizzazioni su YouTube il video di "I'm ready" (25 milioni, per ora), il singolo in duetto da Demi Lovato: "Un'olimpiade queer", lo definisce lui. Che della sua sessualità dice: "Non sono né maschio né femmina, fluttuo tra l'uno e l'altra. Dopo anni in cui sono stato in guerra col mio genere, ho deciso di accettarmi per quello che sono, dentro e fuori".