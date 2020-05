Liam Gallagher pubblica la sua ‘isolation soundtrack’: ascolta

In molti, musicisti e non, stanno compilando in queste settimane la loro playlist della quarantena. Il mese scorso, ad esempio, vi abbiamo proposto quella del frontman dei Foo Fighters Dave Grohl, ora è la volta del minore dei fratelli Gallagher, che ha condiviso su Spotify la sua “colonna sonora dell’isolamento”: Liam Gallagher ha inserito brani degli Stone Roses, di John Lennon, dei Primal Scream, dei Rolling Stones, di Bob Marley e molti artisti artisti.

All’inizio di questa settimana Noel Gallagher ha messo a disposizione dei fan il demo di un brano inedito degli Oasis, “Don’t Stop”, del quale in realtà già dal 2009 diversi fan avevano potuto ascoltare alcune registrazioni non ufficiali tratte dai live della band brit-pop. Il minore dei fratelli Gallagher, lasciando trapelare il suo disappunto per la scelta di Noel di procedere in autonomia, non ha perso l’occasione per stuzzicare la voce di “Don’t Look Back in Anger”: “Non dimenticare tuo fratello”, ha twittato Liam Gallagher.