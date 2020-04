Oasis, Liam scrive a Noel: 'Non dimenticare tuo fratello'

"Non dimenticare tuo fratello": un tweet per certi versi straziante - almeno per i fan della band di "Wonderwall" -, quello pubblicato da Liam Gallagher dopo l'uscita di "Don't stop", la prima "nuova" canzone degli Oasis a undici anni dallo scioglimento. Liam si rivolge chiaramente a Noel, che ieri ha annunciato a sorpresa l'uscita del brano, una demo - a cantare è proprio Noel - ritrovata tra vecchi cd contenuti in alcuni scatoloni che in questi giorni si è deciso a sistemare, senza coinvolgere - così pare - suo fratello.

In un primo momento Liam sembrava aver quasi ignorato l'annuncio. Si era limitato solo a rilanciare sui suoi social la sua "Once", una delle canzoni del suo ultimo album solista "Why me? Why not.", sul rapporto con il fratello. Ma alla fine ha ceduto e in un tweet ha scritto ciò che pensa della canzone, parlando direttamente a Noel:

"Beh, c'è qualcosa che manca in questo Dio onnipotente ed è tuo fratello. Tuo fratello. Non dimenticare tuo fratello".

Well there’s something missing in this god almighty stew and it’s your brother your brother don’t forget your brother La as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 30, 2020

Un nuovo invito a seppellire l'ascia di guerra, dopo la proposta di riunire gli Oasis per un concerto di beneficenza?