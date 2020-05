Rolling Stones, in arrivo sul Web una serie di video dal vivo

Alle 21 (ora italiana) della prossima domenica, 3 maggio, sul canale YouTube ufficiale dei Rolling Stones debutterà "Extra Licks", serie di video esclusivi che per sei settimane, una volta alla settimana, farà affiorare dagli archivi della band di Mick Jagger e Keith Richards spezzoni video di spettacoli dal vivo mai distribuiti prima in formato digitale.

Tra le performance che troveranno spazio in "Extra Licks" ci saranno, sicuramente, quelle tenute nel corso del Voodoo Lounge Tour del 1994 e dell'Ole! Tour, in America latina, del 2016.

I Rolling Stones sono tornati alla ribalta lo scorso 18 aprile per aver preso parte alla maratona benefico-musicale "One World: Together at Home", in occasione della quale hanno eseguito una versione "da quarantena" del classico del 1969 "You Can't Always Get What You Want".

Nemmeno una settimana dopo Jagger e Richards sono tornati a far parlare di se grazie a "Living in a Ghost Town", primo brano originale e inedito pubblicato dal gruppo da otto anni a questa parte: