Guarda la 'maldestra' versione dei Puddle of Mudd di "About a Girl" dei Nirvana

Non sempre le ciambelle escono con il buco. Così la cover di “About a Girl” dei Nirvana fornita da Wes Scantlin e dei suoi Puddle of Mudd, registrata lo scorso gennaio per Sirius XM, ha raggiunto la fama per il motivo opposto a quello che ogni artista si può augurare.

La prestazione di Scantlin è stata infatti molto biasimata dagli ascoltatori che ne hanno condannato le stonature e il maldestro tentativo di imitare la voce di Kurt Cobain, tanto che qualcuno ha avanzato l'ipotesi che il cantante statunitense abbia, in realtà, voluto farne una versione volutamente comica.

Sull'account Facebook della band statunitense il frontman del gruppo Wes Scantlin commenta così:

"Sali sopra gli altri che provano a buttarti giù ... Sono al meglio ora ... e questo è tutto ciò che conta. Prego per tutti voi perché ci teniamo. La gelosia è tossica e le persone tossiche sono una perdita di tempo. Camminiamo con nient'altro che un sorriso.”

Giudicate da voi – qui sotto – le eventuali differenze tra le due versioni di “About a Girl”, canzone inclusa nell'album d'esordio dei Nirvana “Bleach”.

Caricamento video in corso Link