Chi è Cara, la cantante che duetta con Fedez in 'Le feste di Pablo'. Video

Chi è Cara? Sono in molti a domandarselo e a cercare sui motori di ricerca in questi giorni il nome della cantante che duetta con Fedez in "Le feste di Pablo", mentre il singolo scala le classifiche e macina streams sulle principali piattaforme di streaming. Una canzone con una produzione a metà tra urban e pop elettronico, interpretata dalla cantante un po' cantando e un po' rappando, con un ritornello che cita nel testo John Lennon e Yoko Ono: "Non credo all'anima gemella però / per tutto il tempo che ho / farò peace and love / come Yoko e John", canta Cara, prima dell'intervento di Fedez.

Una prima versione di "Le feste di Pablo", interpretata però dalla sola Cara, era uscita già a metà marzo. Il brano, firmato dalla cantante insieme a Dargen D'Amico, a Paolo Antonacci (figlio di Biagio) e a Davide Simonetta (quest'ultimo impegnato anche nei panni di produttore, insieme a Sixpm, ossia l'ex 2nd Roof Andrea Ferrara), aveva in realtà già catturato l'attenzione di Fedez, che aveva conosciuto Cara qualche mese fa in studio di registrazione e le aveva proposto di collaborare: "Prima che tutto questo iniziasse mi sono preso una lunga pausa dalla musica per dedicarmi alla mia famiglia, lavorare su me stesso e cercare di scartavetrare i miei spigoli - ha raccontato - sono andato a lavorare in un piccolo studio casalingo alla periferia di Crema, in questi mesi sono tornato a fare musica come quando avevo diciott'anni, senza pensare troppo alle conseguenze strategiche. In studio ho incrociato una giovane emergente che stava registrando una sua canzone: 'Ti spiace se provo a scriverci una strofa?'".Complice il duetto con Fedez, il nome di Cara - vero nome Anna Cacopardo - ha iniziato a circolare tra i seguaci del pop italiano. "Un naturale confronto di musica e di vita, in uno studio vicino a Crema, la mia città", racconta la cantante, vent'anni, che da bambina coltiva la passione per la musica, "uno scambio che mi ha lasciato tracce importanti, umanamente e musicalmente, lasciandone in seguito, come una conseguenza istintiva, anche all'interno delle feste di Pablo. In questo momento così delicato per chiunque è stato molto importante per me poter avere una connessione di questo tipo attraverso un brano a cui tengo così tanto".Appassionata tanto di cantautorato italiano (è cresciuta ascoltando artisti come Lucio Dalla e Fabrizio De André) quanto di pop internazionale (tra i suoi ascolti rientrano anche Michael Jackson, Jessie Reyez e Twenty One Pilots), Cara ha partecipato nel 2017 al Tour Music Fest di Mogol, arrivando in semifinale a Roma. Nello stesso anno ha partecipato al concorso di Area Sanremo, arrivando in finale. Pochi mesi dopo, la firma per un'etichetta discografica, Polydor, parte del gruppo Universal, e l'esordio ufficiale con il singolo "Mi serve" (poi remixato con la partecipazione di Samuel Heron). Ora si aspetta l'album d'esordio.