Michael Stipe in TV: "Il mio cuore è con l'Italia. Ho imparato ad essere paziente"

"Il mio cuore è con l'Italia": Michael Stipe è stato ospite di EPCC - E Poi C'è Cattelan, questa sera, 14 aprile: si tratta della prima ospitata in veste solista dell'ex cantante dei R.E.M. dallo scioglimento della band.

Stipe ha parlato in collegamento da Athens, la città dove sono nati i R.E.M. e dove è cresciuto: "Ho lasciato la mia casa di New York, dove vivo, circa un mese fa, per venire da mia madre e dalle mie sorelle: siamo al sicuro, stiamo bene, qualcuno è in convalescenza. Abbiamo perso un caro amico qualche giorno fa", ha raccontato il cantante. La puntata si è aperta con la sua nuova canzone "No time for love like now", per l'occasione incisa in una nuova versione, sottotitolata in Italiano e montata con immagini di una Milano notturna deserta. "Avevo iniziato a scriverla tra agosto e settembre, l'ho finita a novembre, e l'ho incisa prima del Covid-19. È interessante notare come le parole di questa canzone si adattino a questa situazione", dice del brano.

La presenza alla TV italiana di Stipe è nata per desiderio e volontà del cantante di mandare un messaggio al nostro paese: la sua presenza ad EPCC è stata curata da Paolo De Toma, ex general manager di Warner Music e imprenditore dello spettacolo, amico e collaboratore di lunga data del cantante. "Sono molto legato a Milano, stavo lavorando ad una mostra con l'ICA che doveva avere luogo a novembre e ora non sappiamo quando si svolgerà. Ma se c'è una cosa che ho imparato in questo periodo è ad essere paziente, che per me è molto difficile: di solito non riesco a stare fermo, sono molto socievole e sempre circondato dalle persone".

Un inizio pazzesco con Michael Stipe dei @remhq in collegamento con noi a #EPCC! 💣 pic.twitter.com/6VPCZAGTmc — EPCCattelan (@EPCCattelan) April 14, 2020

Della situazione americana dice: "Non siamo stati cauti. La politica? It’s a fucking disaster". Stipe ha spiegato che si tiene aggiornato, legge le news ma non l'informazione americana. E non è più sui social da un anno e mezzo: "Distruggono la nostra anima. In mano a qualcuno di cattivo come il nostro attuale presidente diventano una piattaforma terribile, per disseminare odio".

La domanda finale è stata una citazione di "It's the end of the world as we know it", la canzone dell'87 dei R.E.M. tornata in classifica in quest'emergenza. "No, non è la fine del mondo: è l’occasone per voltare pagina e andare avanti solo con ciò di cui abbiamo bisogno".

Ecco la trascrizione della traduzione Italiana del testo di "No time for love like now"

Caricamento video in corso Link

Non c’è tempo per l’allegria

Non c’è tempo per le discussioni

Non c’è tempo migliore di adesso per amare

Non c’è tempo nel bardo

Non c’è tempo nel mezzo

Non c’è tempo migliore di adesso per amare

Non c’è tempo per ballare

Non c’è tempo per gli indecisi

Non c’è tempo migliore di adesso per amare

Quando è iniziato a cambiare tutto questo

I ricordi durante l’isolamento non possono sostenere

questa scintillante e sospesa caduta libera

Ho voltato le spalle alla luce gloriosa

Ho girato la testa e ho pianto

Qualunque cosa significhi aspettare in questo nuovo luogo

Io ti sto aspettando

Non c’è tempo per la docelzza

Non c’è tempo per i salmi e le soglie

Sussurrano un dolce sospiro di preghiera

Quando è iniziato a cambiare tutto questo

I ricordi durante l’isolamento non possono sostenere

questa scintillante e sospesa caduta libera

Ho voltato le spalle alla luce gloriosa

Ho girato la testa e ho pianto

Qualunque cosa significhi aspettare in questo nuovo luogo

Io ti sto aspettando

La tua voce riecheggia d’amore

La sento molto molto lontana

Ed io ti sto aspettando

Io ti sto aspettando

Qualunque cosa significhi aspettare in questo nuovo luogo

Io ti sto aspettando

Perché io ti sto aspettando

Non c’è tempo per l’allegria

Non c’è tempo per le discussioni

Non c’è tempo migliore di adesso per amare

Non c’è tempo nel bardo

Non c’è tempo nel mezzo

Non c’è tempo migliore di adesso per amare

Non c’è tempo per ballare

Non c’è tempo per gli indecisi

Non c’è tempo migliore di adesso per amare

Quando è iniziato a cambiare tutto questo

I ricordi durante l’isolamento non possono sostenere

questa scintillante e sospesa caduta libera

Ho voltato le spalle alla luce gloriosa

Ho girato la testa e ho pianto

Qualunque cosa significhi aspettare in questo nuovo luogo

Io ti sto aspettando

Non c’è tempo per la docelzza

Non c’è tempo per i salmi e le soglie

Sussurrano un dolce sospiro di preghiera

Quando è iniziato a cambiare tutto questo

I ricordi durante l’isolamento non possono sostenere

questa scintillante e sospesa caduta libera

Ho voltato le spalle alla luce gloriosa

Ho girato la testa e ho pianto

Qualunque cosa significhi aspettare in questo nuovo luogo

Io ti sto aspettando

La tua voce riecheggia d’amore

La sento molto molto lontana

Ed io ti sto aspettando

Io ti sto aspettando

Qualunque cosa significhi aspettare in questo nuovo luogo

Io ti sto aspettando

Perché io ti sto aspettando