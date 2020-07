Queen, 47 anni fa usciva il primo album. Tutte le canzoni una per una: “Jesus”

I temi religiosi ricorrono qua e là, tra le righe di “Queen”, influenzando i testi di “Great King Rat” e “Liar”, ma deflagrano in tutta la loro potenza in “Jesus”, canzone che per come è costruita non stonerebbe nel musical “Jesus Christ Superstar”, l’opera rock del 1970 di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice.

Rispetto alle abitudini dei Queen, “Jesus” ha una costruzione piuttosto essenziale: una strofa basata su due-accordi-due in minore, Si e Fa diesis, sostenuti dalla chitarra di Brian passata al Deacy Amp e da una batteria dal suono grave e marziale, poi un ritornello con coro a tre voci – “Tutti scendevano per andare a vedere il Signore Gesù” – e infine la parte strumentale in cui i quattro scatenano la propria abilità strumentistica, perfettamente in linea con gli standard progressive.

Non stupisce la tematica religiosa, stupisce casomai che una canzone così iconografica e cristiana sia stata scritta da un uomo nato da una famiglia di fede zoroastriana. Ma capire che cosa passasse per la testa di Freddie è sempre stato un’impresa piuttosto ardua.

“Jesus” è uno dei brani incisi nei demo ai De Lane Lea tra il settembre e il dicembre del 1971. In origine più lunga di quasi un paio di minuti rispetto a quella poi pubblicata su “Queen”, la canzone non prevedeva la presenza della chitarra acustica e del pianoforte: questa versione è ricomparsa come extra bonus nella riedizione Universal dell’album in formato CD Deluxe del 2011.

“Jesus” non era l’unica canzone a sfondo dichiaratamente religioso. La band aveva anche inciso, sempre firmata da Mercury, “Mad The Swine”, che al di là del titolo era se possibile ancora più esplicita. Anch’essa era già prevista nella scaletta del disco tra “Great King Rat” e “My Fairy King” ma, prima dell’uscita di “Queen”, i quattro decisero di non pubblicarla.

Caricamento video in corso Link

Domani scriveremo di “Seven seas of rhye...”.

Leggi qui la scheda di “Keep Yourself Alive”

Leggi qui la scheda di “Doing All Right”

Leggi qui la scheda di “Great King Rat”

Leggi qui la scheda di “My Fairy King”

Leggi qui la scheda di “Liar”

Leggi qui la scheda di “The Night Comes Down”

Leggi qui la scheda di “Modern Times Rock'n'Roll”

Leggi qui la scheda di “Son and Daughter”

I testi sono tratti dal libro di Roberto De Ponti “Queen – Opera omnia”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “Queen” e di tutti gli altri album dei Queen.