Stati Uniti: concerto di beneficenza con Paul McCartney, Lady Gaga, Andrea Bocelli e altri

È stato annunciato per il prossimo 18 aprile un concerto di beneficenza, per raccogliere fondi per combattere l'emergenza sanitaria creata dal diffondersi del coronavirus, chiamato 'One World: Together at Home', tra le esibizioni che caratterizzeranno l'evento quelle di Billie Eilish, Paul McCartney e Chris Martin dei Coldplay.

L'iniziativa è patrocinata da Lady Gaga e verrà ospitata dai talk show statunitensi condotti da Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, l'evento si svolgerà il 18 aprile e sarà trasmesso in diretta dalle reti televisive statunitensi ABC, CBS e NBC, oltre ad essere trasmesso in streaming online. Il giorno seguente una versione adattata del concerto per la Gran Bretagna verrà trasmessa dalla BBC, con le esibizioni dei soli artisti britannici.

I proventi andranno a sostegno del COVID-19 Response Fund, alimentato dalla Fondazione delle Nazioni Unite per celebrare gli operatori sanitari di tutto il mondo, la line up comprende un numero davvero numeroso di artisti, ne citiamo alcuni: Lady Gaga, Billie Eilish e il fratello Finneas, Paul McCartney, Chris Martin, Eddie Vedder dei Pearl Jam, Stevie Wonder, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Alanis Morissette, Burna Boy, Andrea Bocelli, Lizzo, J Balvin, Kacey Musgraves, Keith Urban, Elton John, John Legend e Lang Lang.