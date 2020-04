Neil Young pubblica un intero concerto con i Crazy Horse del 1991

Il cantautore canadese Neil Young ha pubblicato il video integrale di un concerto con i suoi Crazy Horse, girato a Buffalo il 16 febbraio 1991, lo potete vedere qui.

Lo spettacolo non è stato 'trattato' in alcuna maniera, nonostante ci sia in progetto di pubblicarne in futuro una versione con una migliore resa audio e video. Il video fa parte del suo programma "Uncle Eddie", messo da lui in cantiere nel 2019 dopo che un vecchio fan, chiamato Uncle Eddie, ha espresso preoccupazione sul fatto che non sarebbe vissuto abbastanza a lungo da poter vedere tutto il materiale di archivio che verrà pubblicato.

Neil Young ha scritto nel suo sito: “Normalmente avremmo messo a posto alcune cose, e ci arriveremo. Lo condividiamo con tutti voi così com'è, 'in tutta la sua logora gloria'. Vogliamo che tu lo veda con noi.” Young ha aggiunto che le restrizioni dovute al coronavirus gli impediscono di visitare la struttura dei suoi archivi e recuperare il master della registrazione, motivo per cui il video non è nella sua forma migliore.

Scrive ancora:

“Vogliamo che voi, nostro pubblico in cattività, abbiate ora questo pezzo di storia dei Crazy Horse. Questo è per voi. Un lavoro in corso dei Neil Young Archives. In futuro verrà offerto ai nostri abbonati un DVD speciale finito dei Crazy Horse al Buffalo War Memorial, appena lo consentirà la pandemia. (...) Ma per ora, Buffalo è per te, the Horse e Uncle Eddie.”

In questo periodo di reclusione forzata Neil Young ha annunciato una serie di set girati in casa intitolati 'Fireside Sessions'. Le prime due clip sono disponibili sempre sul suo sito web.

Setlist:

Hey Hey, My My (Into the Black)

Crime in the City

Blowin' in the Wind (Cover di Bob Dylan)

Love to Burn

Cinnamon Girl

Mansion on the Hill

Fuckin' Up

Cortez the Killer

Powderfinger

Love and Only Love

Rockin' in the Free World

Campaigner



Encore:

Welfare Mothers

Like a Hurricane