"Rinascerò, rinascerai": la SIAE contribuisce, YouTube continua a tacere...

La SIAE ha annunciato che, a sostegno del progetto "Rinascerò, rinascerai", per massimizzare la solidarietà rinuncerà alle sue provvigioni, che saranno devolute insieme agli altri proventi del diritto d’autore, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La canzone di Roby Facchinetti e Stefano D'Orazio ha quasi toccato i 10 milioni di visualizzazioni su YouTube nel mondo (più sotto il dettaglio) - senza contare quelle ricevute da quasi 100 versioni cover già pubblicate sulla piattaforma. Ne ha scritto anche l'edizione statunitense di "Billboard" in un articolo pubblicato ieri.

Alla luce di questi dati, diventa sempre più assordante il silenzio di YouTube, che non ha ancora risposto alla proposta, lanciata da Rockol e già rilanciata da parecchie testate, di contribuire alle donazioni.

Di seguito il dettaglio delle visualizzazioni Youtube nel mondo ad oggi:

Italia 2.904.170

Germania 1.819.391

Polonia 515.119

Grecia 397.163

Austria 275.769

Paesi Bassi 239.994

Serbia 195.396

Stati Uniti 195.289

Croazia 180.581

Svizzera 175.585

Argentina 144.152

Hong Kong 109.236

Belgio 98.325

Regno Unito 94.014

Canada 83.609

Francia 76.036

Messico 63.285

Brasile 61.818

Bosnia ed Erzegovina 58.606

Spagna 48.308

Malaysia 47.602

Portogallo 44.888

E' possibile contribuire con delle donazioni spontanee per l’Ospedale Papa Giovanni XXIII, attraverso il seguente conto corrente:

IBAN IT52Z0569611100000012000X95

BIC: POSOIT22 (se richiesto)

indicando possibilmente nome, cognome e codice fiscale del benefattore.