I concerti di "Vinyl": Matia Bazar live @ RSI 20 maggio 1981

GUARDA IL LIVE DEI MATIA BAZAR ALLA RSI/RTSI DEL MAGGIO 1981 SU DEAGOSTINIVINYL.COM

Matia Bazar con una testimonianza dal vivo in cui regalano brani con un sound progressivo che si mescola alla splendida vocalità di Antonella Ruggiero.

Per sopperire alla mancanza di eventi live per via dell’emergenza Coronavirus, abbiamo inaugurato una serie dedicata a concerti speciali da goderci da casa, in video.

Il live numero 13 vede protagonisti i Matia Bazar, immortalati forse in uno dei momenti top della loro carriera artistica, sfoderando vere perle del loro repertorio. La formazione sul palco vede Antonella Ruggiero (voce, vocalizzi, cori, armonica, percussioni), Piero Cassano (tastiere, voce, cori), Carlo Marrale (chitarra, voce, cori), Aldo Stellita (basso) e Giancarlo Golzi (batteria).

Il concerto è uscito sia come album live (dapprima nel 2002, poi ristampato nel 2006) che come DVD.

