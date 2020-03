Neil Young: guarda la seconda delle sue 'Fireside Sessions'

Neil Young ha pubblicato la seconda delle sue 'Fireside Sessions', visibili in streaming sul suo sito. In questo secondo appuntamento, lungo 27 minuti, il cantautore canadese ha proposto i seguenti brani: “Four Strong Winds”, “Birds”, “On the Beach”, “Homefires”, “Words” e “Love and Only Love”.

Tra i pezzi proposti “Four Strong Winds” è una cover del duo folk canadese Ian & Sylvia che Young incise già per il suo album del 1978, “Comes a Time” e una versione in solitaria di “On the Beach” che il magazine Rolling Stone riporta essere la prima volta che la esegue solista dal 2003 e, addirittura, la quarta volta in assoluto. Nel video, a un certo punto, Neil Young si lava le mani e dice: “Acqua e sapone. Questa è una soap opera”, canticchiando “Happy Birthday”. Tutte le sedute sono state girate dalla casa di Telluride, in Colorado, di Neil Young e Daryl Hannah.

Al momento dell'annuncio della pubblicazione di questi filmati Young scrisse:

“Dal momento che siamo tutti in casa e in pochi si stanno avventurando fuori, proveremo a fare uno stream dal mio camino, con le riprese della mia adorabile moglie. Sarà una produzione casalinga, alcune canzoni, un po’ di tempo insieme. Annunceremo presto il primo qui nel Neil Young Archive e nel calendario dell'Hears Theater e sui social media ad eccezione di Facebook, Come abbiamo annunciato in precedenza, abbandoneremo Facebook molto, molto presto, quindi se fate affidamento su Facebook per tenervi in contatto con noi, preparatevi a cambiare.”

Il prossimo 18 aprile Neil Young pubblicherà l’album “Homegrown” che venne registrato nel 1975. La data di uscita coincide con quella del Record Store Day 2020 ma l'uscita del disco, che sarà pubblicato in vinile, non è stata descritta come un'iniziativa collegata all'evento.