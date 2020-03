Neil Young annuncia una serie di live in streaming

In risposta alla sospensione di tour ed eventi dal vivo a causa dell’emergenza Coronavirus, Neil Young ha annunciato “Fireside sessions”, una serie di live che saranno trasmessi in streaming sul suo sito web. Il cantautore canadese, come ha fatto sapere ieri 17 marzo su Neil Young Archives, proporrà diversi spettacoli registrati direttamente da casa sua grazie alla collaborazione di sua moglie Daryl Hannah.

“Dal momento che siamo tutti a casa e non molti si stanno avventurando fuori, proveremo a fare uno stream dal mio camino, con la mia adorabile moglie impegnata nelle riprese”, ha scritto Young. “Sarà una produzione casalinga, alcune canzoni, un po’ di tempo insieme. Annunceremo presto il primo.”

Ogni live sarà annunciato nella sezione dedicata alle notizie di Neil Young Archives (Times-Contrarian), sulla pagina con il calendario di Hears Theater e sui social media ad eccezione di Facebook perché, si legge sul sito di Young: “Come abbiamo annunciato in precedenza, abbandoneremo Facebook molto, molto presto, quindi se fate affidamento su FB per tenervi in contatto, preparatevi a cambiare.”

Recentemente Neil Young, sempre attraverso il suo sito web, ha annunciato l’uscita di cinque progetti che saranno disponibili nei prossimi mesi. Le pubblicazioni includono, tra le altre, anche l’album “Homegrown” che, registrato nel 1975 da Young, sarebbe dovuto uscire il prossimo 18 aprile in occasione del Record Store Day 20202. La manifestazione dedicata ai negozi di dischi indipendenti però, costretta a far fronte all'emergenza sanitaria mondiale causata dalla diffusione del Coronavirus, è stata rinviata a livello globale al 20 giugno.