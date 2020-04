Pearl Jam, “Gigaton”: la storia di “River cross"

È finalmente arrivato “Gigaton”, il nuovo album dei Pearl Jam. E’ il primo lavoro della band da sei anni e mezzo, ed è il più a fuoco da molto tempo a questa parte: un disco che unsice la sperimentazione al classico suono del gruppo di Seattle, rinfrescato dalla presenza di un nuovo produttore, Josh Evans (qua la nostra intervista) .12 canzoni che vanno dal rock alle ballate, con testi incredibilmente attuali, che parlano di resistenza in un mondo impazzito.

Rockol vi accompagna ogni giorno con il racconto di ogni canzone dell’album: qua trovate lo speciale di Rockol dedicato a "Gigaton". Qua invece la recensione completa del disco.

“River Cross” rappresenta la classica conclusione di un disco dei Pearl Jam: un brano tranquillo, intenso e pieno di speranza, basato sull’organo di Eddie Vedder che ne è l’autore unico, e che l’ha suonata anche nei suoi concerti solisti. Vedder riconosce la lotta che serve, e invita a condividere la luce

While the government thrives on discontent

And there’s no such thing as clear

Proselytizing and profitizing

As our will all but disappears

Folded over, forced in a choke hold

Outnumbered and held down

And all these talk of rapture

Look around at the promise now

Here and now

Can't hold me down