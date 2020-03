Pearl Jam, “Gigaton”: la storia di “Dance of the Clairvoyants”

È finalmente arrivato “Gigaton”, il nuovo album dei Pearl Jam. E’ il primo lavoro della band da sei anni e mezzo, ed è il più a fuoco da molto tempo a questa parte: un disco che unsice la sperimentazione al classico suono del gruppo di Seattle, rinfrescato dalla presenza di un nuovo produttore, Josh Evans (qua la nostra intervista) .12 canzoni che vanno dal rock alle ballate, con testi incredibilmente attuali, che parlano di resistenza in un mondo impazzito.

“Dance of the Clairvoyants” è la prima canzone di “Gigaton” che abbiamo sentito e la più spiazzante: basso, tastiere e groove. Scritta collettivamente da tutta la band, ricorda molto i Talking Heads, anche nel modo in cui Eddie Vedder interpreta alcune parti.

Anche qua un testo adatto a questi giorni, quasi profetico considerando che esce nel mezzo di questa crisi:

We're stuck in our boxes

When it's open no more

Could've lifted up they're forgetting us

Not recalling what they're for

I'm in love with clairvoyants

Cause they're out of this world