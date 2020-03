Addio a Joe Amoruso: collaborò con Pino Daniele, Zucchero, Vasco e Bocelli

Addio a Joe Amoruso, pianista noto ai più per la sua collaborazione con Pino Daniele (che accompagnò durante le registrazioni di album come "Vai mo'", "Bella 'mbriana" e "Musicante") e che nel corso della sua carriera ha suonato anche per Zucchero, Andrea Bocelli e Vasco Rossi, tra gli altri. Il musicista è scomparso questa notte a Napoli in seguito a un arresto cardiaco: aveva 60 anni. Nel 2017 era stato colpito da un'emorragia cerebrale ed era stato ricoverato in condizioni serie.

Da Tony Esposito a Mel Collins, passando per Billy Cobham, Don Cherry, Gato Barbieri, la PFM, Zucchero, Vasco Rossi, Mauro Pagani e Ornella Vanoni: molti i musicisti con i quali nel corso della sua carriera Amoruso ebbe a che fare. Alla fine degli Anni '90 fu coinvolto anche nelle lavorazioni di "Romanza", successo internazionale di Andrea Bocelli.

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha commentato così la notizia: "Un altro grande artista della storica band di Pino Daniele ci ha lasciato. Joe Amoruso, pianista, tastierista, compositore, una colonna del supergruppo di Pino Daniele, se n'è andato a soli 60 anni. Alla sua famiglia e a quanti li hanno applaudito in questi lunghi anni va il profondo cordoglio della città".