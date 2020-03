Addio a Lucia Bosé, il figlio Miguel: ‘Ti portiamo nel cuore’

È venuta a mancare, a 89 anni, l’attrice Lucia Bosé, madre di Miguel Bosé. È stato lo stesso cantante panamense a rendere nota la triste notizia sui social, scrivendo, in un tweet di qualche ora fa: “Cari amici…vi comunico che mia madre Lucía Bosé è appena venuta a mancare. Si trova già nel migliore dei posti”. In un tweet successivo la voce di “Si tu no vuelves” ha così ricordato Lucía: “Ti portiamo nel cuore cara mamma. Un bacio dall’intera famiglia”.

Queridos amig@s ... os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios. #MB pic.twitter.com/H33dlay3lk — Miguel Bosé (@BoseOfficial) March 23, 2020

Te llevamos dentro en el corazón querida Mami. Un beso de toda la familia entera. #Mami💙 pic.twitter.com/XDs4TUWj16 — Miguel Bosé (@BoseOfficial) March 23, 2020

La musa di Luchino Visconti è morta a Segovia, in Spagna, a causa di una polmonite. Era nata in Italia, a Milano, il 28 gennaio 1931, e ha recitato in film come “Non c'è pace tra gli ulivi” di Giuseppe De Santis, “Cronaca di un amore” di Michelangelo Antonioni, “Parigi è sempre Parigi” e “Le ragazze di piazza di Spagna” di Luciano Emmer, "Gli sbandati" di Francesco Maselli, nel “Satyricon” di Fellini, “Cronaca di una morte annunciata” di Francesco Rosi e numerosi altri, tra i più recenti “I Viceré” di Roberto Faenza.

Anche il figlio Miguel, conosciuto prevalentemente per la sua carriera nella musica, ha avuto diversi ruoli da attore. Dal punto di vista discografico invece ha pubblicato una ventina di album, da ultimo “Amo” nel 2014.