Pearl Jam, online il teaser di 'Never Destination': ascolta

Atteso nei negozi per il prossimo 27 marzo, "Gigaton" - l'undicesimo album di inediti in studio firmato dal gruppo di Eddie Vedder - continua a essere oggetto di anticipazioni fornite degli stessi Pearl Jam ai propri fan: dopo “Seven O’Clock”, “Alright”, “Quick Escape” e “Who Ever Said”, tutte diffuse sotto forma di frammento - o snippet - accanto ai singoli "ufficiali" "Dance of the Clairvoyants" e "Superblood Wolfmoon", nelle ultime ore la formazione americana ha reso disponibile sui propri canali social ufficiale un'anticipazione di "Never Destination".

Lo snippet - solo strumentale - fotografa un brano dalle sonorità più vicine a quelle tipiche dei Pearl Jam, basate sul chitarra elettrica, basso e batteria, con - a giudicare dai versi inseriti nella clip - un testo che recita "There’s an angry sea/An ocean in my eyes/The waves are rolling/I’m becoming blind/I won’t be taken/Won’t take myself/Kicking and screaming/Have to knock me off the shelf/Feels like an illusion is taking place?" ("C'è un mare arrabbiato / Un oceano nei miei occhi / Le onde stanno rotolando / Sto diventando cieco / Non sarò preso / Non mi prenderò / Scalciando e urlando / Devo buttarmi giù dallo scaffale / Mi sento come un l'illusione sta avendo luogo?").

I Pearl Jam sono attesi in Italia per quello che sarà il loro unico passaggio in Italia nel 2020 il prossimo 5 luglio a Imola: la band è stata però costretta a rinviare la tranche americana dal proprio tour a causa dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus. La serie di eventi nel nordamerica, che avrebbe dovuto prendere il via dal Canada lo scorso 18 marzo, è stata rinviata al prossimo autunno: il calendario della tournée, al momento, è ancora in via di definizione.

Sempre alla luce della gravissima situazione venutasi a creare nel nostro Paese a causa dell'epidemia di Covid-19, Eddie Vedder e compagni hanno pubblicato sul proprio canale Instagram ufficiale un messaggio di solidarietà all'Italia:

La clip è stata tratta dal DVD dal vivo "Immagini in cornice", DVD che documenta i cinque concerti italiani tenuti dal gruppo nel 2006.