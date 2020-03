Addio a Danny Ray Thompson, leader della della Sun Ra Arkestra

Danny Ray Thompson, sassofonista, flautista e manager della Sun Ra Arkestra, è morto all'età 72 anni. Secondo quanto riportato dal New York Times, è deceduto in ospedale lo scorso 12 marzo dopo una lunga battaglia con una malattia sconosciuta.

Il ventenne Thompson incontrò Sun Ra a New York nel 1967 e lavorò per il pioniere del jazz sperimentale dapprima come domestico e poi come autista. All'epoca Thompson frequentava corsi serali alla prestigiosa Juilliard School e alla fine convinse Sun Ra a dargli una possibilità nella Arkestra.

Inizialmente, Thompson aveva il solo compito di suonare le linee di basso sul sax baritono. Presto divenne il fulcro musicale dell'ensemble e negli ultimi cinquant'anni ha suonato una mezza dozzina di strumenti e fornito le basi per esperimenti ad ampio raggio in Afrofuturismo, revival swing, sperimentazione free jazz. Senza dimenticare il suo contributo manageriale, compreso il booking, la programmazione dei tour e la distribuzione degli album autoprodotti della band.

Poco dopo la morte di Sun Ra nel 1993, Thompson si ritirò dalla musica per lavorare al Census Bureau e poi alla Transportation Security Administration. Ma nel 2000 tornò nella band e partecipò al revival della Sun Ra Arkestra.

Nonostante lo stato di salute non fosse dei migliori da tempo, Thompson si esibì in concerto, sapendo che poteva essere l'ultimo, lo scorso 4 marzo, una sola settimana prima di morire.

Sul sito web della band, i membri sopravvissuti della Sun Ra Arkestra hanno scritto:

"Danny Ray Thompson ha lasciato il pianeta. Danny Ray Thompson, membro di lunga data della Sun Ra Arkestra, ha lasciato il pianeta giovedì notte, 12 marzo 2020. Aveva 72 anni. Nelle registrazioni della Arkestra ha suonato sax baritono, sax contralto, flauto, libflecto nettuniano (fagotto con corno francese o bocchino per sassofono), percussioni e voce. Ha suonato per 45 anni nella Sun Ra Arkestra, per la prima volta nel 1967. Ha anche lavorato come Manager nella Arkestra. Danny Ray Thompson ora sta viaggiando per le strade dello spazio, unito ai molti amati membri dell'Arkestra che hanno lasciato il pianeta e che ora si librano con lo spirito di Sun Ra.”