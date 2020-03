Norah Jones fa la cover di "Patience" dei Guns N'Roses per raccogliere fondi

La 40enne cantautrice statunitense Norah Jones ha pubblicato un video in cui esegue la canzone del 1988 dei Guns N' Roses “Patience”.

La clip girata a casa sua, dove si è posta in quarantena, è accompagnata da un messaggio in cui chiede di supportare con offerte i programmi relativi al coronavirus.

Ecco le parole di Norah Jones:

“Spero che stiate bene in questi strani tempi. Se siete in grado di fare una donazione, ci sono molte organizzazioni che sono impegnate a procurare cibo o provviste alle persone bisognose. @Feeding America, @MusiCaresFoundation sono un paio di queste. E per favore rimanete a casa come impegno di responsabilità sociale nei confronti dei nostri medici.”