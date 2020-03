Slipknot, la performance presso gli studi della BBC: video

Lo scorso 26 gennaio la band capitana da Corey Taylor si è esibita presso gli studi della BBC di Maida Vale a Londra per un live set che ha visto gli Slipknot eseguire dal vivo alcuni loro brani. Dopo i filmati di “Duality” e “Unsainted”, pubblicati lo scorso febbraio, sono ora disponibili su YouTube i video che presentano l’esecuzione live di tutti gli altri quattro brani proposti dalla formazione heavy metal dello Iowa ("Psychosocial", "The Devil in I", "Disasterpiece" e "Wait and bleed"). Ecco le clip:

L’ultimo album pubblicato da Corey Taylor e soci è “We are not your kind” (leggi qui la nostra recensione), uscito il 9 agosto 2019 e presentato dal vivo anche in Italia lo scorso 11 febbraio in occasione del concerto andato in scena al Forum di Assago, Milano.