Coronavirus, il chitarrista dei Crown The Empire è positivo. Dimesso Tom Hanks

Una delle cose che stiamo vedendo in questi giorni in cui le notizie sul Coronavirus ci sommergono sono gli annunci di persone famose che hanno contratto il virus: politici, sportivi. Poi il mondo dello spettacolo, a partire da Tom Hanks, mentre era in Australia a girare un film su Elvis Presley, che proprio poche ore fa ha annunciato di essere stato dimesso dall'Ospedale Gold Coast, nel Queensland: proseguirà la quarantena in una villa affittata.

E ora la musica: il chitarrista Brandon Hoover dei Crown the Empire ha annunciato su Twitter di essere positivo. La band metalcore, il cui ultimo album è "Sudden sky" del 2018, ha recentemenente sospeso tuttte le date.

Ecco il messaggio del chitarrista, che racconta di avere avuto febbre alta, ma ora sta bene.