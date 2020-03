Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Linkin Park, live al Rock Werchter, 2017

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus Rockol vi propone i migliori concerti dei più grandi artisti internazionali. Mentre guardi gratuitamente questo concerto, puoi contribuire ad aiutare chi sta combattendo contro l'epidemia di Coronavirus. Manda un SMS o chiama da numero fisso il numero solidale della Nazionale Italiana Cantanti: 45527, aggiungendo l'hashtag #iosuonodacasa

L'One More Light World Tour era partito alla grande, il maggio, da Buenos Aires, in Argentina: dopo quattro date in sudamerica, Chester Bennington e i suoi erano sbarcati il 9 giugno a Parigi per la branca europea della tournée. Chi il 17 giugno del 2017 li aveva visti a Monza, i Linkin Park, ricorda una band in piena forma, piena padrona del palco e di uno show in grado di riassumere in pieno una carriera che ormai era diventata più che ventennale.

Le date nel vecchio continente, infatti, erano andati benissimo: sul palco del Rock Werchter, in Belgio, il gruppo californiano sale sul palco dopo System of a Down, Blink 182 e Jimmy Eat World, per uno degli ultimi show per il 2017 nel Vecchio Continente. E - anche se allora nessuno poteva sospettarlo - della propria carriera. Il 7 luglio i Linkin Park avrebbero dovuto esibirsi a Manchester, il 7 luglio, ma la locale Arena era ancora chiusa in seguito all'attentato del maggio precedente. Così il gruppo torna a casa con un giorno d'anticipo in attesa di riprendere il tour il 27 luglio a Mansfield, in Massachusetts. Dovevano essere tre settimane di vacanza, per ritemprarsi prima di portare il nuovo show sui palchi di casa. Per per Chester Bennington - e per i suoi familiari, il suo gruppo, e tutti i suoi fan in giro per il mondo - purtroppo furono tutt'altro...

