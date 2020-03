Il messaggio dei R.E.M. per l'Italia

Attraverso un lungo post pubblicato dal manager Bertis Downs sulla pagina Facebook ufficiale della band, i R.E.M. hanno voluto inviare ai loro fan italiani e all'Italia intera un messaggio di vicinanza in queste giornate difficili.

Michael Stipe e soci lo hanno fatto condividendo il video di una loro apparizione televisiva nel nostro paese all'inizio degli Annu Duemila: quella volta che andarono a "Quelli che il calcio" per far ascoltare "Bad day". Una performance definita un "bizarre but fun Sunday afternoon football fan show in 2003", con il consiglio di guardare fino alla fine perché "l'intervista è da urlo" (si parla, ovviamente, di Simona Ventura)

La canzone venne scritta negli anni '80 e reincisa in quel periodo come singolo per la raccolta "In time: The best of R.E.M. 1988-2003", uscita proprio quell'anno. Una canzone dal testo "Strangely prescient", stranamente preveggente, come nota Downs:

Broadcast me a joyful noise unto the times,

Lord Count your blessings

We're sick of being jerked around

We all fall down

E nota che non è l'unica della band: "It's the end of the world as we know it (And I Feel fine)" - singolo da "Document" del 1987 - è rientrata in classifica negli States in questi giorni per la prima volta dopo molto tempo. "Stiamo pensando a tutti i nostri amici in Italia, pregando per la loro salute, sperando che riescano ad aiutare coloro che ne hanno bisogno. Anche questo passerà, ne usciremo tutti meglio alla fine", si legge nel post.

Dopo quello di Nils Lofgren, il chitarrista della E Street Band e collaboratore di Bruce Springsteen , quello dei R.E.M. è il primo messaggio di solidarietà per il nostro paese che arriva da un grande nome della musica internazionale.