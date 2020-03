TOdays Festival: in cartellone anche i DIIV

Si va via via sempre più definendo il calendario della quinta edizione del TOdays Festival, in programma a Torino dal 28 al 30 agosto. Ai precedentemente annunciati set di Grace Jones, Angel Olsen, Nicolas Godin (Air) – che si esibiranno il 28 agosto - ora si aggiunge quello della band nu shoegaze statunitense dei DIIV.

La formazione originaria di Brooklyn - che lo scorso ottobre ha pubblicato il terzo album “Deceiver” - si esibirà il 29 agosto sul mainstage dello Spazio 211, nella stessa giornata dei londinesi Daughter.

Tutte le informazioni sulla prevendita dei biglietti singoli e sugli abbonamenti rivolgersi al circuito Ticketone e presso tutti i punti vendita autorizzati.