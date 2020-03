I Daughter saranno in Italia per una sola data, in programma ad agosto

Guidati dalla magnetica Elena Tonra, i Daughter, power trio inglese al lavoro su un nuovo album lungamente atteso, dopo essere stati annunciati in festival come Sziget e Paredes, saliranno per la prima volta sul palco del festival Todays di Torino, sabato 29 agosto. Tormentati, inquieti, intensi, i Daughter nascono nel 2010, fondati da Elena Tonra (voce), già al lavoro come solista sotto lo stesso pseudonimo, e da Igor Haefeli (chitarra), suo compagno di classe negli studi di musica al college.





Ecco i prezzi dei biglietti per il festival: biglietto singola giornata con accesso a mainstage sPAZIO211: 30 eu + d.p.; Biglietto singola giornata con accesso a mainstage INCET: 15 eu + dp; Abbonamento singola giornata con accesso a sPAZIO211 e INCET: 40 eu + d.p.; Abbonamento 3 giorni (28, 29, 30 agosto con accesso a tutti i concerti): 100 eu + d.p.