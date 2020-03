Rage Against the Machine, ‘Killing in the name’ per un tutorial su come lavarsi le mani

Alla luce della diffusione in tutto il mondo del Coronavirus, alcuni fan della formazione guidata da Zach de la Rocha e Tom Morello hanno condiviso un tutorial su come lavarsi le mani che suggerisce di farlo cantando la canzone dei Rage Against the Machine, “Killing in the name”.

La guida - che presenta, attraverso diverse immagini, la modalità corretta per pulirsi le mani con acqua e sapone - indica i diversi step da eseguire, ognuno dei quali è accompagnato da un verso del singolo della band statunitense pubblicato nel 1992 e incluso nell’eponimo album di debutto dei Rage Against the Machine.

Il tutorial è stato condiviso anche dall’account Twitter @RATM, approvato dalla band, che ha intitolato la guida: “Washing in the name of…”. Nel post, inoltre, si legge: “In questa occasione è meglio che facciate quello che vi dicono.”

Washing in the name of...



On this occasion it's best you do what they tell ya pic.twitter.com/unDdBh1HDh — RAGE AGAINST THE MACHINE (@RATM) March 9, 2020

Ecco il video di “Killing in the name”:

Dopo la notizia sulla reunion di Zach de la Rocha, Tom Morello e soci, e l’annuncio delle prime date del tour che vedrà la band di “Guerrilla radio” nuovamente sui palchi insieme, la formazione di Los Angeles ha comunicato una serie di date in programma in Europa e nel Regno Unito.

