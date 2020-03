Harry Styles canta Peter Gabriel

L'ex One Direction Harry Styles ospite al The Howard Stern Show su SiriusXM ha proposto una cover della hit di Peter Gabriel “Sledgehammer”, inclusa nel quinto album solista dell'ex cantante dei Genesis pubblicato nel 1986 “So”.

“La adoro perché è la 'best mixed song' di sempre. Abbiamo registrato molto del nuovo disco al Real World, che è lo studio di Peter Gabriel. È uno studio fantastico. Usciti da Londra, quando arrivammo là tutto ciò che volevamo era solo fare esplodere “Sledgehammer” nello studio. E noi eravamo tipo, 'Vi dispiace se la facciamo?'. E i ragazzi, 'La fanno tutti. Fatela.'”

Ha detto Styles prima di cantare la canzone:

“Sledgehammer” raggiunse la posizione numero uno in classifica negli Stati Uniti, molto ben supportato dal video particolarmente innovativo. Nel 2004 Peter Gabriel, sulla realizzazione del video, disse a Classic Rock:

“Penso che guardasse in avanti e indietro al medesimo tempo. La gente pensa che sia stato realizzato con molti effetti per computer, ma in realtà si trattava di tecniche di animazione vecchio stile. È stato un processo lento e tortuoso. E il giorno che ho trascorso circondato da pesci stantii che il giorno precedente erano stati sotto le luci intense non è stata un'esperienza sensuale che voglio ripetere.”

Harry Styles, lasciati gli One Direction, ha pubblicato due album solisti. Il primo “Harry Styles” (leggi qui la nostra recensione) uscito nel maggio 2017 e il secondo, “Fine Line” (leggi qui la nostra recensione) ha raggiunto il mercato nel dicembre scorso. Il disco verrà presentato dal vivo sui palchi italiani i prossimi 15 e 16 maggio al Pala Alpitour di Torino e alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, vicino Bologna.