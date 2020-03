Il coronavirus ferma anche Madonna: annullati i concerti a Parigi

Il 'Madame X Tour' di Madonna è nato sotto una cattiva stella. Dopo una lunga serie di problemi di salute che hanno vessato la 'Material Girl' nell'ultimo periodo, ora il promoter Live Nation annuncia che i due concerti previsti per il 10 e l'11 marzo a Le Grand Rex di Parigi non avranno più luogo a causa della nuova misura del governo francese che vieta qualsiasi riunione pubblica che prevede la presenza di oltre 1000 persone.

Già lo scorso 1 marzo Madonna avrebbe dovuto esibirsi dal vivo a Le Grand Rex, ma un incidente occorsole in uno spettacolo tenuto sul medesimo palco il 27 febbraio - “Una sedia mi è stata tolta da sotto il sedere per errore e sono finita a terra battendo contro il pavimento l'osso sacro”, ha detto – non le permise di esibirsi.