Francesco Gabbani annuncia un live in diretta su Instagram

Il cantautore toscano, che lo scorso 14 febbraio ha pubblicato il suo ultimo album “Viceversa” (leggi qui la nostra recensione) - contenente il brano eponimo del disco presentato da Francesco Gabbani al Festival di Sanremo 2020 - ha annunciato sui social un live in programma per martedì 10 marzo alle ore 16 che i fan potranno seguire in diretta streaming su Instagram.

La stessa voce di “Occidentali's Karma” ha informato i fan dello show, che sarà trasmetto sui social, attraverso una storia pubblicata su Instagram in cui si legge:

“Ciao a tutti, viste le recenti cancellazioni di firmacopie e live in radio previsti per i prossimi giorni e prendendo spunto dall’invito del governo di usare al massimo i social per diffondere cultura, ho pensato di organizzare un live ‘casalingo’ in cui suonerò le canzoni del nuovo album in diretta streaming qui su Instagram! Sarà un momento di condivisione virtuale per sentirci un po’ più vicini.”

Sempre sui social Francesco Gabbani ha condiviso un messaggio rivolto al suo pubblico - sulla falsa riga di quelli condivisi da altri artisti come, tra gli altri, Jovanotti, Giuliano Sangiorgi e Tommaso Paradiso - in cui invita i fan a rispettare le nuove misure in materia di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, approvate dal Governo oggi 8 marzo.