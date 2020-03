Concerti, King Krule: annunciata una data a Milano a giugno

Archy Ivan Marshall, nome all’anagrafe di King Krule, porterà la sua musica anche in Italia il prossimo mese di giugno e presenterà dal vivo il suo ultimo e quarto album in studio, ”Man alive!” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato lo scorso 21 febbraio.

Il 25enne cantautore britannico sarà in concerto al Fabrique di Milano il prossimo 10 giugno. I biglietti per il live saranno in vendita su TicketOne dalle ore 10 di venerdì 6 marzo al prezzo di 28 euro, più diritti di prevendita.

Il più recente lavoro discografico di King Krule, ideale seguito di "The Ooz" - anticipato dai singoli "(Don't let the dragon) Draag on”, “Alone, Omen 3” e “Cellular” - sarà presentato dal vivo durante la tournée che ha preso il via ieri, 3 marzo, da Bruxelles e che, per tutto il mese, vedrà il cantautore esibirsi in diverse città come Parigi, Amsterdam, Copenhagen, Berlino, Dublino, Glasgow, Manchester e Londra. Da aprile il tour di Archy Marshall farà tappa negli Stati Uniti.