In arrivo l'annuncio della reunion dei Genesis?

Un post della BBC: “A massive band is reuniting”. E poi: non perdetevi l'annuncio domani, mercoledì 4 marzo, nello show di Zoe Ball. Il tutto è avvenuto oggi in Inghilterra, e ha portato fan sui social media e la stampa musicale locale a interrogarsi sul nome del ritorno.

L'NME, che rilancia la notizia, ipotizza che si tratti dei Genesis, adducendo come prova un messaggio di testo della O2, che prometteva "priority tickets" proprio per la la band inglese. Il Sun rinforza, sostenendo che la band suonerà in Inghilterra tra novembre e dicembre, con i biglietti in vendita a fine mese.

E poi c'è il post di odierno su Instagram dell'account ufficiale della band, con una foto e le didascalia "E poi rimasero in tre". Nella sua ultima incarnazione la band vedeva infatti Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks, ritratti nella foto. Si sono esibiti per l'ultima volta assieme nel 2007, durante il "Turn It on Again: The Tour", che toccò anche il Circo Massimo, e che venne immortalato nell'album "Live Over Europe 2007" e nel DVD "When in Rome" .

Ecco i post incriminati

Our lips are SEALED until tomorrow morning. 🤫



(you're going to love this one!) pic.twitter.com/TrZ2oJZ0NA — BBC Radio 2 (@BBCRadio2) March 3, 2020

Una reunion estemporanea è avvenuta lo scorso gennaio Madison Square Garden di New York, quando i tre si sono ritrovati (da spettatori) a una partita di basket dei New York Knicks. Il 7 giugno del 2019 all'Olympiastadion di Berlino (Germania) Phil Collins ospitò sul palco, per una delle prime date del suo 'Still Not Dead Yet Live!', il chitarrista Mike Rutherford.