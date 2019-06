Phil Collins, 'reunion' dal vivo con Mike Rutherford: il video

Di scena nella serata dello scorso venerdì, 7 giugno, allo stadio olimpico di Berlino per una delle prime date europee del suo tour "Still Not Dead Yet Live!", il già batterista e cantante dei Genesis Phil Collins ha stupito il proprio pubblico ospitando sul palco il suo storico sodale nella band di "Selling England by the Pound" Mike Rutherford per un'interpretazione congiunta di "Follow You Follow Me", brano incluso "...And Then There Were Three...", album del 1978 e prima prova sulla lunga distanza dei Genesis dopo l'abbadono del gruppo da parte del chitarrista Steve Hackett.

L'ospitata, è doveroso notare, non ha richiesto ai due ex compagni di band un grande impegno logistico e organizzativo: Collins ha infatti affidato ai Mike + The Mechanics - la band che Mike Rutherford fondò nel 1985 come progetto parallelo ai Genesis, il compito di aprire la prima tranche di show nel Vecchio Continente. La trovata, non a caso, è stata replicata anche ad Arhus, in Danimarca, nella serata di ieri, sabato 8 giugno:

Dopo quattro date tra Bergen, Stoccolma e Hannover, Collins porterà in scena a Milano lo show del suo "Still Not Dead Yet Live!" il prossimo 17 giugno al Mediolanum Forum di Milano.