Francesco De Gregori, posticipata la data del 6 marzo a Treviso

E' stato spostato al prossimo 18 aprile il concerto originariamente programmato da Francesco De Gregori per il prossimo venerdì, 6 marzo, alla Supersonic Music Arena di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso: il rinvio si è reso indispensabile alla luce dell'estensione dell'ordinanza emessa per arginare la diffusione del Covid-19 che ha imposto lo stop agli spettacoli musicali dal vivo in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, nelle province di Pesaro, Urbino e Savona, fino al prossimo 8 marzo.

I biglietti acquistati - hanno fatto sapere gli organizzatori - verranno ritenuti validi per la nuova data: ulteriori informazioni in merito verranno comunicate a partire dal 9 marzo su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.

Il prossimo appuntamento di De Gregori è previsto all'Alcatraz, a Milano, il prossimo 10 marzo: successivamente il cantautore romano terrà una serie di date all'estero che lo porterà a esibirsi a Parigi, Bruxelles, Lussemburgo, Londra, Madrid e New York, in attesa del grande evento che vedrà l'artista esibirsi insiene ad Antonello Venditti il prossimo 5 settembre allo stadio Olimpico di Roma. Nel corso del suo tour 2020 De Gregori è accompagnato sul palco da Guido Guglielminetti al basso e contrabasso, Carlo Gaudiello alle tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino e Simone Talone alle percussioni.

