Taylor Swift si trasforma in un uomo d'affari nel video di “The man”. Guarda

La popstar statunitense ha pubblicato oggi, 27 febbraio, il nuovo video che accompagna la canzone “The man” - brano estratto dall’ultimo album di Taylor Swift “Lover” (leggi qui la nostra recensione), uscito il 23 agosto 2019. La clip, scritta e diretta dalla stessa 30enne cantautrice, vede la Swift interpretare il ruolo di un dirigente di successo.

Grazie al trucco, infatti, - come rivelano le immagini proposte durante i titoli di coda del filmato -Taylor Swift si è trasformata in una versione maschile di sé stessa per calarsi nei panni di un uomo d’affari.

La clip segue la pubblicazione del video che presenta l'esecuzione dal vivo proprio del brano “The man”, proposto durante uno show di Taylor Swift andato in scena a Parigi.

Lo scorso 31 gennaio ha debuttato su Netflix il documentario “Miss Americana” che racconta la vita della cantante nel corso di diversi anni della sua carriera.