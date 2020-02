Bello Figo, il nuovo singolo è ‘Coronaovirus’. Ascolta

“Qualcuno mi può aiutare / Io non so più come fare / Non riesco più a uscire di case”, canta Bello Figo nel suo nuovo singolo, “Coronaovirus” pubblicato oggi 27 febbraio. Nello stile che lo contraddistingue, il trapper di “Pasta con tonno” ha deciso di dedicare la sua nuova canzone al coronavirus, più precisamente Covid-19, il virus respiratorio che si è diffuso anche in Italia.

Il nuovo singolo segue la pubblicazione del pezzo “Trombo a facoltà”, accompagnato dal video - girato senza autorizzazione nelle aule della facoltà di Economia dell'Università di Pisa - che ha sollevato diverse polemiche dopo la sua diffusione a dicembre 2019.