Genesis: in arrivo un volume dedicato ai primi anni della band inglese

I primi anni dei Genesis saranno il tema principale di un nuovo libro dedicato alla band inglese la cui uscita è programmata per il prossimo 8 maggio a cura della casa editrice britannica Kingmaker. 'Genesis 1967-1975: The Peter Gabriel Years', questo il titolo, è stato scritto da Mario Giammetti, contiene interviste esclusive con i membri della band e con persone a loro vicine, nonché foto mai pubblicate in precedenza.

La Kingmaker è stata fondata l'anno scorso dal giornalista Nick Shilton e dal chitarrista della prog band inglese Big Big Train Greg Spawton. Dice quest'ultimo: