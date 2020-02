Addio a Buzzy Linhart: aveva 76 anni

È venuto a mancare lo scorso 13 febbraio - ma la notizia è stata diramata tra ieri e oggi dalle principali testate statunitensi, su tutte il New York Times - Buzzy Linhart, attivo nella scena folk del Greenwich Village tra gli anni Sessanta e Settanta. L’artista, che aveva 76 anni, è morto a Berkeley, in California, dopo che le sue condizioni di salute avevano iniziato a peggiorare da quando Linhart nel 2018 aveva avuto un infarto.

Cresciuto a Cleveland, ma nato a Pittsburgh, ancora adolescente Linhart già suonava diversi strumenti musicali e una volta trasferitosi a New York insieme al cantautore Fred Neil si è inserito nella frizzante scena folk del quartiere newyorkese del Greenwich Village, lo stesso che ha accolto artisti come Joan Baez, Jimi Hendrix, Joni Mitchell, Laura Nyro, i Velvet Underground e molti altri. Oltre a lavorare come cantautore e come turnista – negli album, ad esempio, di Hendrix, John Sebastian, LaBelle -, Buzzy Linhart è stato anche autore, scrivendo tra le altre cose, insieme a Moogy Klingman, uno dei brani più amati di Bette Midler, “(You Got to Have) Friends”.

Gli anni più recenti sono stati meno felici per il cantautore statunitense, che dopo essersi spostato a Los Angeles ed essersi occupato della direzione musicale della commedia “The Groove Tube” si è ritrovato per quasi un decennio, negli anni Ottanta, senza un tetto. Circa negli stessi anni a Linhart è stato diagnosticato il disturbo da stress post-traumatico (PTSD). Tornato poi sulle scene negli anni Novante il cantautore ha proseguito la sua attività fino al 2018.