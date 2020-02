Jonathan Wilson, ascolta il singolo "Oh Girl"

Il prossimo 6 marzo verrà pubblicato il nuovo album di Jonathan Wilson “Dixie Blur”, due anni dopo “Rare Birds” (leggi qui la nostra recensione). Il cantautore statunitense ha pubblicato un nuovo singolo estratto dall'album, "Oh Girl".

Della canzone Wilson dice:

"Volevo scrivere una ballata, una ballata che ricordasse affettuosamente il dono del tempo trascorso ad amare qualcuno, condividendo così tanto da non riuscire a mettere tutto in una canzone...volevo che le melodie fossero languide e bellissime, gli accordi così belli come quando ci si innamora per le vie di New York, in un' epoca meno complicata...ed è esattamente ciò di cui parla il brano."